Укрпошта починає пілотний проєкт “листоноші на електробайках”

Укрпошта оголосила про запуск пілотного проєкту “листоноші на електробайках”.

Про це повідомив голова Укрпошти Ігор Смілянський.

“На них зручно долати гірські масиви Закарпаття та Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватних секторів Дніпра чи Харкова”, - зазначив Смілянський.

Він уточнив, що в рамках проєкту спробують різні формати та моделі, як двоколісні, так і з трьома колесами.

Листоношам видадуть також портативні комп’ютери та POS термінали, тому велосипеди матимуть USB-зарядку.

Фото: Ігор Смілянський

Смілянський додав, що електровелосипед українського виробництва, а проєкт здійснюється “не за рахунок тарифів чи бюджету”.

Нагадаємо, Укрпошта вводить послугу післяплати на карткові рахунки для малого та середнього бізнесу.