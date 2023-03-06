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Від вибухів мін на Миколаївщині загинув чоловік, ще троє поранені

Чоловік загинув при спробі знешкодити міну.

Від вибухів мін на Миколаївщині загинув чоловік, ще троє поранені
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Мешканці Миколаївської області продовжують гинути та отримувати поранення від вибухів російських мін

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Зокрема, у с. Зелений Гай Вітовського району двоє чоловіків на полі знайшли ворожу міну. Коли один з чоловіків вирішив її знешкодити, міна здетонувала. 

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“Від отриманих тілесних ушкоджень 56-річний чоловік загинув на місці, а іншого - 37-річного місцевого мешканця з численними мінновибуховими травмами та осколковими пораненнями нижніх кінцівок доставили в лікарню”, - розповів Шайхет.

Також у сел. Любомирівка двоє місцевих чоловіків на вантажному автомобілі ЗІЛ наїхали на міну. Один із чоловіків отримав травми та доставлений до лікарні, інший чоловік не постраждав.

Крім того, в лісосмузі на околиці сел. Любомирівка 41-річний чоловік під час збирання дров наступив на міну. Внаслідок вибуху його прийшлось госпіталізувати, наразі він у лікарні в тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині у Снігурівці підірвався автомобіль Прикарпаттяобленерго.

За оцінками спеціалістів, для повного розмінування України знадобиться до 70 років.

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