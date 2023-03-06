Від вибухів мін на Миколаївщині загинув чоловік, ще троє поранені

Мешканці Миколаївської області продовжують гинути та отримувати поранення від вибухів російських мін.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Зокрема, у с. Зелений Гай Вітовського району двоє чоловіків на полі знайшли ворожу міну. Коли один з чоловіків вирішив її знешкодити, міна здетонувала.

“Від отриманих тілесних ушкоджень 56-річний чоловік загинув на місці, а іншого - 37-річного місцевого мешканця з численними мінновибуховими травмами та осколковими пораненнями нижніх кінцівок доставили в лікарню”, - розповів Шайхет.

Також у сел. Любомирівка двоє місцевих чоловіків на вантажному автомобілі ЗІЛ наїхали на міну. Один із чоловіків отримав травми та доставлений до лікарні, інший чоловік не постраждав.

Крім того, в лісосмузі на околиці сел. Любомирівка 41-річний чоловік під час збирання дров наступив на міну. Внаслідок вибуху його прийшлось госпіталізувати, наразі він у лікарні в тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині у Снігурівці підірвався автомобіль Прикарпаттяобленерго.

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