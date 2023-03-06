Омбудсман надіслав країнам-партнерам відео із розстрілом українського полоненого росіянами

Лубінець наголосив, що це не лише порушення Женевських конвенцій. Це - виявлення ницості та підлості росіян.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розіслав міжнародним партнерам нашої держави та колегам-омбудсманам відео із розстрілом полоненого українського військовослужбовця російськими загарбниками.

Про це він повідомив у Телеграмі.

"Розстріл українського військовослужбовця, який потрапив у полон, — це порушення Женевських конвенцій. Це виявлення ницості та підлості. Відправив це відео міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину росії", - написав Лубінець.

Омбудсман оприлюднив відео і зазначив, що воно не рекомендоване до перегляду людям з чутливою психікою та неповнолітнім. Лубінець зауважив, що дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми росіяни.

"Коли у всьому світі слова «Слава Україні» викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють... Мета України, як і всього демократичного світу, - притягнення російської федерації до відповідальності. росії доведеться відповідати за кожен скоєний воєнний злочин", - додав омбудсман.

Нагадаємо, сьогодні в мережі з'явилися кадри того, як російські окупанти розстріляли беззбройного українського військового за фразу "Слава Україні". Коли було зняте це відео, поки невідомо.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що вбивство українських полонених російськими військовими – приклад їх національної нікчемності та слабкості. Він наголосив, що "за кожен такий воєнний злочин буде розплата" і "ніхто не зможе сховатися від неї".