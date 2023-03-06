Злочинну організація також діяла у Києві та Житомирі.

Служба безпеки нейтралізувала потужну злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні. Зловмисники створили мережу підпільних гральних закладів, причетну до фінансування окупантів у захоплених районах півдня України. Щомісяця вони спрямовували на їхні потреби мільйони у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино у Херсоні незадовго до повномасштабного вторгнення. Під час тимчасового захоплення міста росіянами вони продовжили займатися нелегальним бізнесом.

Частину одержаних "прибутків" передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо. За це ділкам надавали "преференції" на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом.

Фото: СБУ

Після звільнення Херсона організатори казино, сподіваючись уникнути правосуддя, переїхали до Житомира. Там, а згодом і в Києві, вони додатково відкрили шість гральних закладів.

Підпільні казино були замасковані під орендовані офісні приміщення. Їх обслуговуванням, налаштуванням комп’ютерного обладнання та підбором персоналу займались десятки людей, які працювали на злочинну організацію.

Фото: СБУ

У ході майже 40 обшуків за адресами підпільних казино, в офісних та складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх авто, правоохоронці виявили: добову виручку – майже мільйон готівкою у гривневому еквіваленті; понад 230 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення; мережеве та серверне обладнання; фінансову та бухгалтерську документацію із доказами злочинних дій; чорнові записи із клієнтською базою.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили шістьом організаторам злочинної організації про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Фото: СБУ

Трьом ключовим фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1,5 та 1,1 млн грн. Решта перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала зрадників, які працювали у херсонських катівнях. Серед затриманих – ексзаступник начальника місцевої виправної колонії.