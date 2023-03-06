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​На Херсонщині трактор підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти, є жертви

Одна людина загинула, інша отримала поранення.

​На Херсонщині трактор підірвався на вибухівці, яку залишили окупанти, є жертви
Фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

У селі Зелений Гай на Херсонщині на вибухівці, залишеній російськими окупантами, підірвався трактор.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

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Транспорт натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет під час виконання польових робіт.

За даним ОВА, від отриманих травм одна людина загинула на місці, ще одна отримала поранення. 

Влада області закликала жителів не відвідувати поля, лісосмуги та інші потенційно заміновані території, які ще не обстежили сапери.

"Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, відійдіть на безпечну відстань та викличте рятувальників або правоохоронців. У жодному разі не намагайтеся знешкодити його самостійно — цим займаються виключно професійні вибухотехніки", - наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині у Снігурівці підірвався автомобіль Прикарпаттяобленерго.

Для повного розмінування України знадобиться до 70 років.

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