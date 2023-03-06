Керівництво партії Шольца запевнило прем'єра Шмигаля у продовженні підтримки України

Співголова СДП Німеччини Ларс Клінгбайль, голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх та прем'єр-міністр України Денис Шмига

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль і голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх запевнили прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у продовження підтримки нашої держави у всіх напрямках.

Про це повідомляє пресслужба українського уряду.

Сторони обговорили військову, фінансову та гуманітарну підтримку. Також під час зустрічі йшлося про запровадження санкцій проти російської атомної галузі та створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного керівництва РФ.

Нагадаємо, 6 березня керівництво партії Олафа Шольца прибуло в Київ на переговори. За даними ЗМІ, партія СДПН планує переглянути свою зовнішньополітичну лінію, зокрема – позицію щодо Росії.

Раніше партія "Християнсько-демократичний союз", яку раніше багато років очолювала ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, звинуватила Шольца в недотриманні обіцянок та недостатній підтримці України.