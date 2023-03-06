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Керівництво партії Шольца прибуло в Київ на переговори

За даними ЗМІ, партія СДПН планує переглянути свою зовнішньополітичну лінію, зокрема – позицію щодо Росії.

Керівництво партії Шольца прибуло в Київ на переговори
Олаф Шольц (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Двоє високопоставлених політиків із лівоцентристської Соціал-демократичної партії Німеччини, партії канцлера Олафа Шольца, перебувають у Києві з візитом.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на агенцію DPA.

Голова партії Ларс Клінгбайль і лідер фракції Рольф Мютценіх прибули до української столиці спецпотягом вранці 6 березня. У них запланована низка переговорів з урядовцями, зокрема з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, та представниками парламенту.

СДПН неодноразово критикували за багаторічну політику щодо Росії до повномасштабного вторгнення в Україну.

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Партію звинувачують партію в тому, що вона десятиліттями неправильно оцінювала політику президента РФ Володимира Путіна і була серед політичних сил у Берліні, які вважали, що співпраця з Росією зміцнить європейську стабільність. Така позиція, зокрема, спричинила, енергетичну залежність Німеччини від Росії.

Наразі Клінгбайль і Мютценіх публічно визнали свої минулі помилкові судження стосовно щодо Росії. Партія планує переглянути свою зовнішньополітичну лінію, зокрема позицію щодо РФ, на партійній конференції в грудні.

Мер Києва Віталій Кличко в своїх соцмережах сьогодні опублікував фото з головою фракції Соціал-демократичної партії Німеччини в Бундестазі ФРН Рольфом Мютценіхом та лідером СДПН Ларсом Клінгбайлем.

Нагадаємо, раніше партія Християнсько-демократичний союз, яку раніше багато років очолювала тодішня канцлерка Ангела Меркель, звинуватила Шольца в недотриманні обіцянок та недостатній підтримці України. Заступник голови фракції ХДС у Бундестазі Єнс Шпан у інтерв'ю газеті Neue Westfälische заявив, що голова уряду не виділив фактично нічого з обіцяних для Бундесверу 100 млрд євро.

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