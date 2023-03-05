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Двоє українських пілотів тренуються на авіасимуляторах в Аризоні, - ЗМІ

Нової інформації про можливість передачі Україні винищувачів F-16 поки що немає.

Двоє українських пілотів тренуються на авіасимуляторах в Аризоні, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах та удосконалення навичок.

Про це повідомляють низка американських видань із посиланням на заяви високопосадовців, передає "Голос Америки".

Разом із тим, педставник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і зазначив, що "йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16".

При цьому CNN та NBC повідомляють, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16.

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"Цей захід дозволяє нам краще допомогти українським льотчикам стати ефективнішими пілотами та краще порадити їм, як розвивати власні здібності", - заявив посадовець Міноборони США.

Інший представник уряду на умовах анонімності додав: "Програма передбачає спостереження за тим, як українські пілоти планують та виконують місію на авіасимуляторах, щоб визначити, як ми можемо краще порадити ВПС України щодо того, як використовувати їхні можливості".

Також, як зауважує NBC, американська влада схвалила приїзд до США ще 10 українських пілотів для подальшого ознайомлення вже цього місяця.

Пілоти використовуватимуть симулятор, який може імітувати польоти на різних типах літаків.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав НАТО запустити нові тренувальні програми для українських військових пілотів.

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