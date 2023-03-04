Прокуратура Нідерландів відкрила 45 кримінальних справ за обхід санкцій ЄС проти Росії

29 із них пов'язані з порушенням обмежень щодо експорту та імпорту.

Прокуратура Нідерландів фіксує зростання кількості компаній та приватних осіб, які обходять санкції проти Росії. За перший рік дії санкцій було порушено 45 справ, повідомляє RTL News.

Станом на кінець 2022 року було 27 розслідувань. У прокуратурі зазначили, що чим довше діятимуть санкції, тим більше буде зафіксовано спроб їхнього обходу.

Із 45 кримінальних розслідувань 29 пов'язані з порушеннями імпортних та експортних санкцій. Інші розслідування стосуються порушень фінансових санкцій.

Наскільки відомо, одне кримінальне розслідування вже перейшло до конкретного судового процесу: підозрюваному інкримінують експорт мікрочіпів і, можливо, дронів до Росії, зокрема, через Казахстан. Справу досі не розглянули по суті.

Також із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну нідерландська митниця стежить за новими правилами перевезення товарів з Росії та Білорусі.

Протягом року було проведено понад 100 тисяч перевірок. 357 разів вантаж зупиняли для додаткового контролю. У митниці повідомили, що це були предмети розкоші, але також було виявлено товари військового призначення або деталі для гелікоптерів.

Як зазначає видання, експорт із країн ЄС до Росії різко впав після введення санкцій. Але зростає експорт у держави, близькі до Росії. Експорт із цих країн до Росії також зростає. Це теж може вказувати на обхід санкцій.

Прикладом є експорт до Киргизстану. Дані ООН щодо торгівлі показують, що з березня по листопад 2022 року рівень експорту з Нідерландів збільшився на 142% порівняно з таким же періодом 2021-го. А ось обсяг експорту із Киргизстану до Росії збільшився за цей період на 233%.

Слідчі служби Нідерландів зазначають - їм важко викрити бутафорські схеми. Прес-секретар прокуратури сказав, що важко довести, що "товари призначені для Росії, якщо у накладних зазначено, що вони йдуть до іншої країни".

Обхід санкційного законодавства карається позбавленням волі терміном до 6 років, громадськими роботами чи штрафом у вигляді до 90 000 євро. До списку санкцій не включили товари, призначені в основному для споживання, а також товари медичного призначення, фармацевтичні, сільськогосподарські та продовольчі товари.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія отримує військові технології від китайських компаній в обхід санкцій. А десятки швейцарських, італійських та німецьких фірм оформлюють угоди з російськими оборонними підприємствами через компанії-“прокладки” та оминають обмеження, застосовані ще у 2014 році.