Китай все ще розглядає можливість надання летальної допомоги Росії, - Білий дім

Білий дім вважає, що Китай все ще може піти на ескалацію, надавши летальну військову допомогу Росії.
Про це повідомляє CNN.
“Ми не віримо, що вони зняли це зі столу”, - заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Водночас у Білому домі не вірять, що у Китаї “прийняли рішення рухатися вперед”.
Також Кірбі розповів, що винищувачі F-16 не є "ключовою частиною" порядку денного зустрічі президента США Джо Байдена з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Раніше повідомлялось, що Китай може сприяти припиненню війни в Україні, наполягаючи на виведенні Росією військ з тимчасово окупованих територій.