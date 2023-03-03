Міністри закордонних справ Чотиристороннього діалогу з питань безпеку засудили ядерні погрози Путіна

Вони також виступили проти мілітаризації спірних територій у регіоні, натякаючи на діяльність КНР.

Міністри закордонних справ Чотиристороннього діалогу з питань безпеку, до якого входять США, Японія, Індія та Австралія, назвали ядерні погрози Путіна неприйнятними. Відповідну спільну заяву вони зробили в пʼятницю, пише The Guardian.

Міністри засудили російські погрози про застосування ядерної зброї на війні проти українців.

Вони також заявили, що виступають проти будь-яких односторонніх дій, спрямованих на посилення напруженості в Південно-Китайському морі, і висловили занепокоєння з приводу “мілітаризації” спірних територій, ледь приховано посилаючись на Китай.

Чотиристоронній діалог із безпеки – регіональна індо-тихоокеанська група. В 2021 році "четвірка" провела саміт на найвищому рівні за участі глав країн.