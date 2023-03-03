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Туреччина створить спецфонд для відновлення районів, зруйнованих землетрусом

Фонд не покриватиметься регулярним бюджетом і дозволить уряду діяти, не дотримуючись фіскальних правил.

Туреччина створить спецфонд для відновлення районів, зруйнованих землетрусом
Фото: EPA/UPG

Туреччина створює фонд для відновлення районів, зруйнованих землетрусом минулого місяця.

Про це пише Bloomberg з посиланням на посадовця.

Фонд не покриватиметься регулярним бюджетом і дозволить уряду діяти, не дотримуючись фіскальних правил.

Політики направлятимуть до нього пожертвування і за потреби можуть використовувати боргові ринки для залучення більшого капіталу.

За словами урядовця, фонд буде офіційно створено на підставі урядового законопроєкту у парламенті протягом кількох днів. Президент Реджеп Таїп Ердоган матиме останнє слово щодо суми грошей, переведених з державної скарбниці, і шляхів використання. 

План забезпечує велику гнучкість у фінансуванні відновлювальних робіт у 11 містах, які постраждали від землетрусів 6 лютого. Ердоган пообіцяв збудувати в зоні землетрусу понад 400 тисяч будинків протягом року.

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Нагадаємо, група Світового банку оцінила мінімальну вартість реконструкції у 35 мільярдів доларів, що приблизно відповідає розміру дефіциту бюджету на 2023 рік, який прогнозував уряд до землетрусів. 

16 березня у Брюсселі відбудеться міжнародна конференція донорів для збору коштів.

Станом на початок березня кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 51 тисячу людей.

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