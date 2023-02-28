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Світовий банк оцінив збитки Туреччини від землетрусів у 34 млрд доларів

Витрати на відновлення та реконструкцію будуть набагато вищими - потенційно вдвічі.

Світовий банк оцінив збитки Туреччини від землетрусів у 34 млрд доларів
Наслідки смертоносного землертусу у Туреччині
Фото: ЕРА/UPG

Збитки від землетрусу в Туреччині перевищують 34 млрд доларів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на звіт Світового банку.

“Два дуже сильні землетруси 6 лютого завдали прямих фізичних збитків у Туреччині на суму 34,2 млрд доларів США, що еквівалентно 4% ВВП країни у 2021 році”, - йдеться у звіті.

Також визнається, що витрати на відновлення та реконструкцію будуть набагато вищими від збитків - потенційно вдвічі. Продовження підземних поштовхів, імовірно, збільшить суму збитків із часом.

Глобальна швидка оцінка збитків після стихійного лиха (GRADE), що зосереджується на прямих фізичних збитках у Туреччині, оцінює, що 1,25 млн людей тимчасово залишилися без даху над головою через помірні та серйозні пошкодження або повне руйнування будівлі. 81% збитків були в провінціях Хатай, Кахраманмараш, Газіантеп, Малатья та Адияман, де проживає близько 6,45 млн людей (приблизно 7,4% від загального населення Туреччини).

Прямі збитки, завдані житловим будинкам, становлять 53% (18 млрд доларів США) від загального збитку, 28% збитків (9,7 млрд доларів США) завдано нежитловим будівлям (наприклад, закладам охорони здоров’я, школам, урядовим будівлям і будівлям приватного сектору), а також 19% збитків ($6,4 млрд) пов'язані з інфраструктурою (наприклад, дороги, об'єкти енергетичної інфраструктури, водопостачання).

Оцінки збитків у звіті не включають ширші економічні наслідки та втрати для турецької економіки або вартість відновлення та реконструкції, яка може бути значно більшою, ніж прямі збитки, і потребує більш глибокої оцінки.

За останніми даними, в Туреччині внаслідок землетрусів 6 лютого загинули 44 374 людини, травмовано 198 068.

Нагадаємо, 27 лютого у Туреччині знову зафіксували землетрус. Про потерпілих і руйнування інформації немає.

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