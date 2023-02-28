Двох іноземців оголосили персонами нон грата та видворили з Молдови. Їх підозрюють у диверсійній діяльності. Чоловікам заборонили в'їзд до країни терміном на 10 років.

Про це повідомляє місцеве видання tv8.md.

Як стверджують у Службі інформації та безпеки (СІБ), іноземні громадяни збирали інформацію для дестабілізації ситуації в країні із провокуванням насильницького підриву конституційного ладу. Вони видавали себе за звичайних туристів, проте їхня діяльність координувалася зарубіжними диверсійними центрами.

У СІБ також зазначили, що іноземці входили до конспіративної мережі політтехнологів, які працюють за межами країни. Під час перебування у Молдові вони вивчали території поблизу державних установ та об'єктів критичної інфраструктури, а також уважно стежили за суспільно-політичними процесами в країні та протестами, організованими певними політичними силами.

Фото: tv8.md

Зазначається, що 9 лютого президент України Володимир Зеленський під час виступу у Європейській раді заявив, що українська розвідка перехопила російський план руйнування політичної ситуації у Молдові. Він зазначив, що негайно передав всю інформацію своїй молдавській колегі Майї Санду.

13 лютого президентка Молдови підтвердила слова Зеленського, заявивши, що Кремль планує організувати у країні державний переворот. За її словами, для цього залучили диверсантів із військовою підготовкою з кількох країн, включаючи Росію, Білорусь, Сербію та Чорногорію. У відповідь у Міністерстві закордонних справ РФ назвали ці заяви "необґрунтованими та бездоказовими".