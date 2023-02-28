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У Києві в Андріївській церкві відкрили Пункт незламності

Він забезпечений потужним генератором, інтернетом, тепловими гарматами для обігріву і медичними засобами.

У Києві в Андріївській церкві відкрили Пункт незламності
Фото: Макс Левин

У Києві в офісі Ставропігії Вселенського Патріархату Андріївської церкви було відкрито Пункт незламності.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Він відкрив свої двері в офісі Ставропігії Вселенського Патріархату – стилобатній частині Андріївської церкви. Цей нижній поверх, вбудований в пагорб і з трьох сторін надійно захищений земляним валом і бетоном. Тож, цей Пункт Незламності може слугувати ще й укриттям у разі повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.

У цьому Пункті можуть розміститися кілька десятків людей. Він забезпечений потужним генератором, інтернетом, тепловими гарматами для обігріву, медичними засобами, є гарячі напої і невелика бібліотека.

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Також у Пункті незламності щодня перебуває священик.

Пункт Незламності в Андріївській церкві працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00. З безпекових міркувань відвідувачі при вході мають пред’явити документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, раніше в Україні запустили бот для пошуку "Пунктів незламності".

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