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Головною темою зустрічі Байдена із Шольцем стане підтримка України

Також вони обговорять реагування на загрози з боку РФ.

Головною темою зустрічі Байдена із Шольцем стане підтримка України
Фото: EPA/UPG

Цього тижня президент США Джо Байден зустрінеться із канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Вашингтоні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Без сумніву, війна в Україні буде основною темою обговорень, і це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру, а також народу Німеччини за їхню підтримку, яку вони надали Україні”, - сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

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Він також відзначив активну допомогу Україні з боку Німеччини- зокрема, оголошення про надання танків Leopard.

Кірбі також підкреслив, що ФРН є надійним союзником по НАТО, хорошим другом і партнером, отже США сподіваються на гарну дискусію.

Нагадаємо, раніше радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив, що ініціатива Пекіна щодо врегулювання ситуації в Україні не враховує позиції всіх сторін, тому її буде складно реалізувати.

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