Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
ГоловнаСвіт

Wizz Air з 14 березня припиняє рейси з Молдови

Рішення Wizz Air стало несподіваним для влади у Молдові.

Wizz Air з 14 березня припиняє рейси з Молдови
Фото: www.planespotters.net

Орган цивільної авіації Молдови 27 лютого підтвердив, що авіакомпанія Wizz Air готується призупинити усі рейси в Молдову і з неї з 14 березня. 

У відомстві відмітили, що отримали сповіщення від лоукостера, повідомляє Newsmaker.

У органі розповіли, що компанія вирішила призупинити рейси через стурбованість ситуацією з безпекою молдавського повітряного простору. При цьому відомство підкреслило, що підтримує постійний зв'язок з міністерством інфраструктури і оповіщає усі авіакомпанії, які працюють в Молдові, про рішення, що приймаються для забезпечення належного рівня авіаційної безпеки і захисту.

Крім того, орган відмітив, що рішення Wizz Air стало несподіваним, враховуючи, що молдавська влада тільки схвалила літній розклад рейсів лоукостера, поданий їм 14 лютого. У відомстві додали, що затвердили запит Wizz Air, оскільки польоти в національному повітряному просторі безпечні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що очільник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце ще в грудні говорив, що Росія планує вторгнення до Молдови на початку лютого 2023 року. За його словами, все залежить від розвитку війни в Україні. Мустяце наголосив, що питання не у факті вторгнення, а лише в термінах, коли це станеться. 

У лютому 2023 Володимир Зеленський повідомив, що Росія мала план руйнування політичної ситуації в Молдові. Розвідка України перехопила план повалення законної влади в країні. Президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

Премʼєр Молдови нещодавно повідомив, що Росія може готувати план із захоплення аеропорту в Кишиневі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також