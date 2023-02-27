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У Польщі не виключають скасування прикордонного руху з Білоруссю

Уряд хоче, щоб були дотримані права польської меншини.

У Польщі не виключають скасування прикордонного руху з Білоруссю
twitter.com/mblaszczak

Заступник керівника МВС Польщі Мачей Вонсік не виключив скасування прикордонного руху з Білоруссю.

Про це пише "Європейська правда".

Заступник міністра прокоментував "обмін дипломатичними ударами" між Польщею та Білоруссю. Серед іншого, його запитали, чи можливо закрити всі польсько-білоруські прикордонні переходи.

"Я не знаю, чи можливо закрити всі прикордонні переходи з Білоруссю. Я знаю одне. Ми не можемо бездіяльно дивитися на те, що Лукашенко робить з польською меншиною". - підкреслив Вонсік.

Ані засудження представників польської меншини "білоруськими трибуналами", ані знищення цвинтарів солдатів Армії Крайової не можуть залишатися без реакції з боку Польщі, додав заступник міністра.

"Польща готова до різних ситуацій. Чесно кажучи, я б не виключав ситуації, що у нас не буде прикордонного руху з Білоруссю". - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання, чи буде компенсація польським компаніям, які зазнають збитків у такій ситуації, посадовець нагадав, що коли підприємцям завдавали шкоди політичні акції, які, на думку уряду, були необхідними, то створювалися такі програми.

"Ми готові і налаштовані діяти далі. З іншого боку, ми подивимося, як поводитиметься білоруська сторона. Ми чекаємо певних сигналів" - сказав Вонсік. 

Як він підкреслив, уряд хоче, щоб були дотримані права польської меншини, а також щоб припинилося руйнування кладовищ польських солдатів.

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Нагадаємо, що Польща планує вислати з країни військового аташе Білорусі. 

Також влада Польщі прийняла рішення обмежити рух білоруських вантажних автомобілів через пункт перетину кордону Кукурики-Козловіче. Рішення було прийнято у зв’язку з обмеженнями, запровадженими білоруською владою для польських перевізників. 

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