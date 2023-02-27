​У Білому домі визнали, що мирний план Китаю щодо війни в Україні не враховує позиції всіх сторін

"Китайці багато проводять переговорів із росіянами, але на найвищих рівнях вони не говорять з українською стороною".

Ініціатива Пекіна щодо врегулювання ситуації в Україні не враховує позиції всіх сторін, тому її буде складно реалізувати.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає "Інтерфакс-Україна".

"Китай запропонував цей план, не провівши жодної розмови між головою Сі Цзіньпіном і президентом (України) Зеленським", - сказав Салліван у неділю в ефірі NBC.

"Китайці багато проводять переговорів із росіянами, але на найвищих рівнях вони не говорять з українською стороною. Дуже складно просувати таку мирну ініціативу, коли проводиться така однобока дипломатія", - пояснив він.

Говорячи про відносини США і Китаю, Салліван визнав, що між країнами спостерігаються проблеми в комунікації, зокрема, між військовими. При цьому Салліван запевнив, що Вашингтон завжди готовий до спілкування, щоб уникати ескалації, прорахунків і помилок, але Пекін не йде на контакт.

На запитання про те, чи заплановані переговори Сі Цзіньпіна і Джо Байдена найближчим часом, радник президента США відповів негативно. Однак, додав, що очікує таких перемовин "у недалекому майбутньому".

Під час іншого інтерв'ю - телеканалу CNN Саллівана запитали про позицію США в разі постачання Китаєм зброї Росії. Він відповів, що в цьому разі Пекін зіткнеться з діями у відповідь. "Якщо це буде реалізовано, то будуть реальні наслідки для Китаю. І я думаю, що керівництво Китаю зважує це, коли ухвалює рішення", - заявив Салліван.

Нагадаємо, МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”. Серед них є скасування "односторонніх санкцій".

Президент Володимир Зеленський зазначив, що запропонований Китаєм так званий мирний план – це демонстрація Пекіном його думок щодо цього, а не декларація чи резолюція.

Західні лідери нервово відреагували на китайський мирний план. Водночас вони обережно привітали цей крок як першу ознаку того, що Китай визнає війну як те, що не можна розглядати винятково як європейську справу.