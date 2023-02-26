В штаті Огайо може погіршитися екологічна ситуація після аварії з потягом з хімічними речовинами

Жителі різних штатів не хочуть, щоб у них ховали вивезені з місця катастрофи відходи.

Федеральні природоохоронні органи США доручили призупинити відвантаження забруднених відходів з місця аварії потяга в штаті Огайо через побоювання у громад, де їх збиралися закопати. Підприємство з видалення небезпечних відходів біля Гʼюстона і Детройта планує отримати більшу частину забрудненої води та ґрунту з місця катастрофи у Іст Палестін, що підвищує ризик потрапляння деяких небезпечних хімічних речовин у довкілля в іншому місці, пише The Guardian.

Дебра Шор із Агентства з охорони довкілля заявила, що вони наказали залізничній компанії Norfolk Southern призупинити роботи, але обіцяла, що їх скоро відновлять.

"Кожен хоче, щоб це забруднення пішло з громади. Вони не хочуть хвилюватися і не хочуть запаху, і ми зобов’язані перед народом Іст Палестін якнайшвидше вивезти його з громади", – сказала Шор.

До п’ятниці залізнична компанія відповідала винятково за утилізацію відходів і надала екологічним службам Огайо список обраних і використаних місць для утилізації. За її словами, у майбутньому плани утилізації, включаючи місця та маршрути транспортування забруднених відходів, підлягатимуть розгляду та затвердженню її Агентством.

Шор сказала, що офіційні особи почули занепокоєння жителів та інших осіб у ряді штатів і переглядають "перевезення частини цих відходів на великі відстані та знаходять відповідні дозволені та сертифіковані місця для вивезення відходів".

Учасник програми здорових спільнот узбережжя Мексиканської затоки Sierra Club Брайан Паррас зазначив, що мешканців громад непокоїть не лише те, що в них можуть закопати шкідливі відходи, а й те, що країна в принципі виробляє щось настільки шкідливе.

Аварія в Огайо відбулася на початку цього місяця.

Поїзд із хімікатами зійшов із рейок за кілька метрів від підприємства. Хімікати забруднили містечко, багато мешканців задумалися про переїзд, писало BBC.

Людям порадили пити воду лише з пляшок, а екологи сказали, що вплив розлитих хімікатів, зокрема вінілхлориду, може викликати багато хвороб та симптомів, аж до раку.