ОАЕ можуть розірвати відносини з російським банком МТС, який потрапив під санкції

Також санкції щодо цього банку можуть уповільнити зростання торгівлі енергоносіями ОАЕ та РФ.

Об'єднані Арабські Емірати можуть розірвати відносини з російським банком МТС, який днями потрапив під санкції США, повідомляє Middle East Eye.

За словами експертки із санкцій Центру нової американської безпеки Рейчел Зіємби, МТС утверджував свої позиції в ОАЕ, аби скористатися припливом російських емігрантів та новими можливостями для бізнесу.

"Більшість цих еміратських банків, які будуть вести відносини з МТС, ведуть відносини з фінансовою системою США. Вони не захочуть наражати це на ризик", додала Зіємба.

24 лютого центробанк Еміратів оприлюднив заяву, у які ішлося про те, що МТС "сприяв підтримці законної торгівлі між двома країнами та обслуговуванню російської громади в ОАЕ під наглядом Центрального банку".

Також Центральний банк ОАЕ заявив, що він "контролював" транзакції МТС, які перевищували певні порогові значення "через обставини, які переживає країна, де знаходиться штаб-квартира банку".

Після потрапляння російського баку під американські санкції фінустанови Еміратів можуть вирішити розірвати свої банківські відносини з МТС, повідомив ексспівробітник Міністерства фінансів США Алекс Зерден.

Водночас санкції щодо МТС можуть уповільнити зростання торгівлі енергоносіями ОАЕ з Росією.

Бізнес між обома держава процвітав на тлі війни в Україні. Так, ненафтова торгівля зросла на 57% за перші дев'ять місяців 2022 року, побивши всі рекорди. А торік у грудні міністр торгівлі Еміратів пообіцяв "підштовхнути торгівлю до ще більших висот".

Заможні росіяни попрямували до Дубаю 24 лютого 2022 року, і торік громадяни РФ були найбільшими покупцями нерухомості в цьому місті.

Тож рішення ОАЕ надати МТС ліцензію на діяльність було розцінено як ознаку зростання економічного впливу Росії в Еміратах. На момент видачі ліцензії банк іще не перебував під санкціями США.

Проте на Заході офіційні особи приділяють більше уваги тим регіонам, які відмовилися приєднатися до санкцій. Так, у лютому цього року Білий дім направив чиновника казначейства до Туреччини та ОАЕ, щоб змусити їх розірвати комерційні зв'язки з Росією.

Нагадаємо, 24 лютого Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії, які застосують до 22 фізичних і 83 юридичних осіб. Серед 11 банків, які потрапили у "чорний список": Московський кредитний банк, Металлінвестбанк, "Ланта-Банк", МТС Банк, Банк Санкт-Петербург, "Зеніт" та інші.