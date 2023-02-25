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​Росія припинила постачання нафти до Польщі

Лише 10% сировини було з Росії, нафту будуть замінювати з інших напрямків.

​Росія припинила постачання нафти до Польщі
Фото: /inbusiness.kz

Росія припинила постачання нафти до Польщі.

Про це у своєму твітері повідомив голова правління польського нафтового концерну PKN Orlen Даніель Обайтек.

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За словами Обайтека, компанія була до цього "повністю готова" і наразі ефективно забезпечує постачання нафти.

"Лише 10% сировини було з Росії, і ми будемо замінювати її нафтою з інших напрямків. Це ефект диверсифікації, який ми проводили останніми роками", - зазначив Обайтек.

Він додав, що про постачання нафти до Польщі повідомлять під час конференції з проєктів розвитку у вівторок, 28 лютого.

Нагадаємо, Кабмін нещодавно схвалив законопроєкт, який передбачає створення резервних запасів нафти та нафтопродуктів на випадок кризової ситуації.

Тим часом за прогнозом Українського інституту майбутнього, нафтогазові доходи Російської Федерації у 2023 році впадуть, як мінімум, на 24%. 

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