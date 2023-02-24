США почали перераховувати Україні 9,9 млрд доларів прямої бюджетної підтримки

Від сьогодні, 24 лютого, США починають перерахування Україні 9,9 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Гроші виділяються в рамках закону із додаткової допомоги України, ухваленого Конгресом наприкінці минулого року.

Про це повідомляє Голос Америки.

Очікується, що ця допомога має покрити фінансування критичних потреб України, зокрема, у сфері охорони здоров’я, освіти, служб екстреної допомоги, підтримку уряду.

"Ці 9,9 мільярда доларів – це результат закону про додаткову допомогу Україні, який був ухвалений наприкінці минулого року. Це гроші, призначені для прямої підтримки українського бюджету до кінця фінансового року, тобто на перші 9 місяців 2023 року. Це відповідає тим півтора мільярдам доларів, які ми надавали щомісяця принаймні до цього року, щоб допомогти Україні впоратися з бюджетним дефіцитом у 5 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює цій дірці між доходами, які Україна може отримати, та витратами, які стоять перед їхнім урядом, зокрема на виплати зарплат, підтримку роботи уряду і так далі", - розповіла адміністраторка USAID Саманта Пауер.

Вона повідомила, що США також виділяють Молдові 300 млн доларів на підтримку енергетичної безпеки країни.

Пауер додала, що має намір працювати з Конгресом з метою виділення Україні додаткових 250 млн доларів для зміцнення українського енергетичного сектору.

Напередодні стало відомо, що США до початку березня мають намір доставити в Україну третю партію допомоги від міністерства енергетики США.

Йдеться про критичне обладнання з енергопостачання, зокрема кілька мобільних генераторів, які допоможуть забезпечити резервне живлення.

Як раніше повідомлялось, G7 передбачила 39 млрд доларів на фінансово-економічну підтримку України у 2023 році.