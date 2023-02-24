Головне за день. П'ятниця, 24 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, пресконференція Зеленського, перші польські танки Leopard 2 в Україні, новий пакет безпекової допомоги від США. Яким запам’ятається 366-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів "Групи семи".

Зеленський подякував партнерам за єдність і допомогу та висловив сподівання, що разом можна зробити 2023-ій рік роком перемоги у війні.

"Ми вистояли. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми з вам можемо зробити цей рік, 2023-ій, роком завершення російської агресії", - сказав він.

У закритій частині зустрічі Президент України представив партнерам п'ять пріоритетів України. За словами Зеленського, це зброя, санкції, фінанси, справедливість і єдність. "Упевнений, ми здатні досягти прогресу в реалізації кожного з пріоритетів", - зазначив глава держави.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки росіян. Також Сили оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БпЛА "Ланцет".

Росія основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках і збільшує чисельність особового складу.

Упродовж доби рашисти завдали 18 авіа ударів, з яких чотири - баражуючими боєприпасами типу "Ланцет". Також вороги здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, 24 лютого окупанти обстрілювали з “Градів” район Часового Яру. Минулої доби росіяни накрили вогнем 17 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 24 лютого – в новині.

У Києві відбулася пресконференція президента України Володимира Зеленського. Це – перший за рік повномасштабного вторгнення пресбрифінг президента, який транслювався в онлайні наживо.

"Найголовніше сьогодні — подякувати вам, шановні представники медіа, журналісти. Думаю, що це дуже важливо – те, що ви зробили впродовж цього року", – сказав президент, додавши, що велика потужність – те, що журналісти привнесли. Він також відзначив медіа західних партнерів. Загиблих журналістів вшанували хвилиною мовчання.

Президент відповідав на питання українських та закордонних журналістів понад 2,5 години.

Запропонований Китаєм так званий мирний план – це демонстрація Пекіном його думок щодо цього, а не декларація чи резолюція.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції у відповідь на запитання головного редактора LB.ua.

"Я вважаю, що те, що Китай почав говорити про Україну – це дуже непогано. Питання – що йде за словами? Питання в кроках, до чого вони приведуть, який результат для нас. Територіальна цілісність там збігається, я вважаю, що там є повага до територіальної цілісності. Не вказано, якої країни, але порушена територіальна цілісність нашої держави", – зазначив він.

У пунктах КНР говориться про ядерну безпеку, що теж важливо. Це збігається з інтересами світу та України. Однак є думки, з якими президент Зеленський не погоджується.

Нагадаємо, МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”. Серед них є скасування "односторонніх санкцій".

Польща поставила до України перші чотири танки Leopard 2.

"Сьогодні ми повідомляємо про перші танки з Польщі", - повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві.

Глава держави нагадав, що Польща є одним із фундаторів танкової коаліції для України.

Глава польського уряду зазначив, що Варшава переконує партнерів з ЄС та НАТО, аби вони так само передавали Україні Leopard 2. Він вручив Зеленському символічне підтвердження передачі танків, зауваживши, що Польща з успіхом будує “коаліцію кільканадцяти країн”, які передаватимуть Україні ці машини.

Крім того, найближчими днями Польща передасть Україні ще 60 пострадянських танків, зокрема PT-91 Twardy.

У річницю широкомасштабного російського вторгнення Міністерство оборони США оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами захисників України та зміцнити її протиповітряну оборону.

“Цей пакет, загальна сума якого становить 2 млрд доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України”, – йдеться у повідомленні на сайті Пентагону.

У новому пакеті допомоги від США передбачаються додаткові безпілотні літальні системи (БПЛА), обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії, які зміцнять спроможність України відбивати російську агресію.

Що саме включає новий безпековий пакет від США – в нашій новині.

90% українців вважають, що необхідно завдавати ударів по території Росії. Водночас є певна відмінність у поглядах, які саме об’єкти потрібно вражати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так 38% вважають, що завдавати удари необхідно лише по військових об’єктах і майже стільки ж (39%) говорять про військові об’єкти та об’єкти енергетичної інфраструктури.

13% респондентів вважають що удари мають завдаватися по взагалі всіх об’єктах, в т.ч. по населенню, як це робить сама Росія.

Лише 7% респондентів не підтримують завдання ударів по РФ.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!