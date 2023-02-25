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Краматорськ потрапив під ракетний обстріл Росії, є потерпілі

Ракета влучила у житлову забудову.

Краматорськ потрапив під ракетний обстріл Росії, є потерпілі

Місто Краматорськ на Донеччині потрапило під ракетний обстріл Росії.

Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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За його словами, щонайменше одна людина отримала поранення, її госпіталізували.

"Росіяни вдарили ракетою по житловій забудові. Влучили і зруйнували місцеву амбулаторію. Деталі атаки й масштаби руйнувань поки що встановлюються", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, за даними МВС, російські окупанти від початку доби обстріляли Донецьку область 35 разів. 

За минулу добу, 24 лютого, у Донецькій області рашисти поранили 5 цивільних осіб.

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