Через позицію Росії та Китаю Форум G20 закінчився без спільної заяви із засудженням війни в Україні

Форум G20 завершився без спільної заяви, у якій більшість країн висловлювалася за засудження війни в Україні.

Підсумковий документ за результатами зустрічі опублікувала Індія, яка головує в Групі.

До нього включили два пункти з Декларації лідерів G20 на Балі (15-16 листопада 2022 року), які погодили всі країни-члени, крім Росії та Китаю, і які стосуються теми війни в Україні.

У документі зазначили, що з цього приводу тривала дискусія. Однак більшість у "Групі двадцяти" висловилися за повне виведення російських військ із території України.

"Більшість членів рішуче засудили війну в Україні та підкреслили, що вона спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі недоліки у світовій економіці – стримує зростання, посилює інфляцію, порушує ланцюжки постачань, посилює енергетичну та продовольчу нестабільність та підвищує ризики для фінансової стабільності", - йдеться в документі.

У четвертому пункті наголосили на важливості підтримки міжнародного права, зокрема, захист цивільного населення та інфраструктури під час збройних конфліктів.

"Застосування або загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими. Мирне вирішення конфліктів, зусилля з вирішення криз, а також дипломатія та діалог є життєво", - наголосили автори.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що міністерка фінансів США Джанет Єллен наполягатиме на включенні засудження війни в Україні до спільної заяви країн Group of 20.

А ось індійські чиновники прагнуть уникати використання слова “війна” в будь-якій спільній заяві, коли йдеться про війну Росії в Україні.