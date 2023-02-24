ЄС узгодив 10-й пакет санкцій проти Росії, - журналіст

Подробиць поки не повідомили.

Представники країн Європейського Союзу змогли узгодити черговий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

“Білий дим! Нарешті (!) домовленості про новий пакет санкцій ЄС щодо Росії”, - написав він.

Журналіст нагадав, що це 10-й пакет санкцій від початку російського вторгнення в Україну рівно рік тому.

White smoke! finally (!) agreement on the EU’s new sanctions package on #Russia. The 10th since the start of the invasion of #Ukraine exactly one year ago. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 24, 2023

Нагадаємо, раніше дипломати у Брюсселі заявили, що Швеція, яка нині головує в ЄС, може встановити крайній термін офіційного затвердження санкцій завтра, 25 лютого, зранку.

Річ у тім, ще вже третій день поспіль члени Євросоюзу не можуть домовитися про нові санкції проти Росії.

Польща відхилила вимогу Італії про більш м'які нові обмеження на імпорт каучуку та заявила, що вони на практиці не матимуть жодного ефекту.