Із березня США запровадять мито в розмірі 200% на російський алюміній

Президент США Джо Байден підписав указ щодо коректування імпорту алюмінію до Сполучених Штатів.

Як ідеться на сайті Білого дому, відповідно до тексту указу, із 10 березня цього року США запроваджують мито в розмірі 200% на російський алюміній.

Із 10 квітня такий же розмір мита поширять на товари, виготовлені з російського алюмінію в третіх країнах.

"Алюмінієві вироби імпортуються до Сполучених Штатів у таких кількостях та за таких обставин, які загрожують завдати шкоди національній безпеці США", - йдеться в тексті указу.

За даними Білого дому, два з п'яти американських алюмінієвих заводів, перебуваютья під загрозою закриття через високий рівень імпорту алюмінію і високі ціни на енергоносії.

"Росія входить до найбільших експортерів алюмінію в США для внутрішнього споживання. Хоча імпорт алюмінію з Росії знизився порівняно з обсягом, зазначеним у звіті держсекретаря за 2018 рік, Росія залишається п'ятим за величиною джерелом імпорту алюмінію у Сполучених Штатах, а імпорт алюмінію з Росії збільшився як у 2021, так і у 2022 році", - йдеться в указі Байдена.

У США наголосили - російська алюмінієва промисловість є ключовою частиною оборонно-промислової бази РФ та відіграла важливу роль у постачанні зброї та боєприпасів, які використовувють у війні проти України. Також вторгнення РФ призвело до зростання світових цін на енергоносії, а це завдало прямої шкоди алюмінієвій промисловості США.

Нагадаємо, 24 лютого Штати оголосили про запровадження нових санкцій проти РФ. Йдеться про банки, металургійний і гірничодобувний сектори економіки, а також російських урядовців, очільників областей та республік.

Крім того, обмеження ввела і Великобританія. Йдеться про заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні. Санкції спрямовані на 92 фізичні та юридичні особи, зокрема, пов’язані з “Росатомом”.