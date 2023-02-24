Канада надасть Україні додаткові танки Leopard 2

Голова уряду Канади Джастін Трюдо оголосив, що Україна більше танків Leopard 2, ніж планувалось раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину", – сказав Трюдо.

Також українська сторона отримає 5 тис. боєприпасів калібру 155 мм.

Після цього оголошення загальний внесок Канади в "танкову коаліцію" становитиме вісім танків Leopard 2.

Нагадаємо, Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard2 A6 для України. Завдяки цьому Німеччина збільшує кількість поставлених танків з 14 до 18.