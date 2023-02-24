Росія атакувала передмістя Запоріжжя

В обласному центрі наразі без "приходів".

Увечері 24 лютого Росія вдарила по передмістю Запоріжжя.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Щодо звуків вибухів, які чули мешканці деяких районів міста. Ворог атакував передмістя Запоріжжя. У самому місті на цей час все спокійно, прильотів не зафіксовано", - зазначив Куртєв.

В Запорізькій ОВА про подробиці обстрілів не повідомили, лише звернулися до жителів краю із закликом не поширювати фото/відео, щоб не інформувати окупантів про результати їхньої роботи.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни обстріляли на Сумщині цивільне маршрутне таксі. В результаті було поранено чотирьох осіб. Також вороги вдарили по дитсадку Херсона, спалахнула пожежа.