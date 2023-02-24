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В Маріуполі пролунав черговий вибух, - міськрада

Схоже, ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян.

В Маріуполі пролунав черговий вибух, - міськрада
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот відео

У центрі тимчасово окупованого росіянами Маріуполя в Донецькій області пролунав вибух.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

“Ймовірно, приліт по позиціям окупантів. Чекаємо на підтвердження інформації”, - повідомили в пресслужбі.

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Згодом стало відомо, що підтверджуються звуки детонації. 

Таким чином, можна зробити висновок, що знищено ще один склад боєприпасів російських окупаційних військ.

Нагадаємо, вибухи на території тимчасово захопленого Маріуполя свідчать про те, що віддалені цілі вже не є недосяжними для Збройних сил України.

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