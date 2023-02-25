Макрон назвав "гарною справою" план Китаю щодо агресії РФ

Він хоче, щоб Китай тиснув на Росію.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав "гарною справою" участь КНР у напрацюванні планів припинення російської агресії проти України.

Про це повідомляє The Guardian.

"Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не застосувала хімічну чи ядерну зброю. Зусилля, які Китай уже здійснив. І щоб вона (Росія - ред.) припинила свою агресію як попередню умову для переговорів", - пояснив Макрон.

Макрон також анонсував на початку квітня візит до Китаю. Сторони, з-поміж іншого, обговорюватимуть мирне врегулювання російської агресії проти України.

Нагадаємо, що МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”.

Президент США Джо Байден заявив, що ідея Китаю вести переговори щодо результатів війни в Україні є нераціональною після оприлюднення Пекіном мирного плану щодо конфлікту.

Як заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни, проте документ ще вивчають.