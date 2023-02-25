Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" , - Кулеба

Міністр наголосив, що документ слід "вивчити від початку до кінця".

Україна не згодна щонайменше з одним пунктом китайського "мирного плану" щодо припинення війни, проте документ ще вивчають.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили фінальну версію плану минулої ночі, що було ранком у Пекіні. Є деякі елементи, з якими ми погоджуємось, є щонайменше один пункт, з яким ми не погоджуємось - який пов'язаний із санкціями. Ми переконані, що санкції - важливий інструмент. Але загалом, це цікавий документ", - сказав Кулеба.

Міністр знову наголосив, що документ слід "вивчити від початку до кінця" і зробити висновки.

"Це добре, що Китай представив їхню позицію, всеосяжний погляд на цю війну", - додав голова МЗС.

Нагадаємо, що МЗС Китаю у роковини нападу Росії на Україну опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”.

Президент США Джо Байден заявив, що ідея Китаю вести переговори щодо результатів війни в Україні є нераціональною після оприлюднення Пекіном мирного плану щодо конфлікту.