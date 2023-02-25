Росія, ймовірно, вичерпала запас іранських безпілотників, - британська розвідка

Тепер країна-агресорка, швидше за все, буде шукати можливості поповнити запаси безпілотників.

Росія, ймовірно, вичерпала свій поточний запас іранських безпілотників.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Приблизно з 15 лютого 2023 року не надходило жодних повідомлень про використання іранських безпілотників в Україні.

До цього українські збройні сили повідомляли про збиття щонайменше 24 БПЛА Shahed-136 з кінця січня до початку лютого 2023 року. Крім того, десятки таких безпілотників були знищені в перші кілька днів року.

Те, що РФ не використовує іранські безпілотники, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свій поточний запас. Тепер вона, ймовірно, шукатиме можливості для поповнення запасів.

Незважаючи на те, що ця зброя не має хороших результатів у знищенні цілей, Росія, ймовірно, вважає її корисною приманкою, яка може відволікти українську ППО від більш ефективних російських крилатих ракет.

Нагадаємо, українські військові за добу відбили 70 атак ворога на п’яти напрямках. Зокрема, протягом доби підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПлА (1 типу «Орлан-10», 1 – «Зала» та 2 – «Ланцет-3»).