Артилерія окупантів обстріляла Сумську область

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Російські війська 25 лютого зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомило оперативне командування «Північ».

«З 11:40 до 11:50 повідомили про 8 влучань, ймовірно ствольна артилерія, в районі населеного пункту Катеринівка», — йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що на Сумщині вночі 25 лютого були обстріли Новослобідської та Білопільської громад, за попередньою інформацією обійшлося без жертв.