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Артилерія окупантів обстріляла Сумську область

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Артилерія окупантів обстріляла Сумську область
Фото: Дмитро Живицький

Російські війська 25 лютого зі ствольної артилерії обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомило оперативне командування «Північ».

«З 11:40 до 11:50 повідомили про 8 влучань, ймовірно ствольна артилерія, в районі населеного пункту Катеринівка», — йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо, що на Сумщині вночі 25 лютого були обстріли Новослобідської та Білопільської громад, за попередньою інформацією обійшлося без жертв.

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