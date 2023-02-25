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У Чорному морі Росія тримає один ракетоносій

Ситуація залишається стабільною, заявили в ОК "Південь".

У Чорному морі Росія тримає один ракетоносій
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

Російські окупанти вдвічі збільшили корабельне угруповання в Чорному морі.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вчора ввечері додався ракетоносій. Ситуація залишається досить стабільною. Наразі в Чорному морі дев'ять кораблів, вони відучора збільшили корабельне угруповання вдвічі. По факту один ракетоносій, фрегат, споряджений вісьмома ракетами типу "Калібр" напоготові", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, зафіксовано активність ворожої безпілотної розвідки та авіації.

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Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року Росія завдала майже 5 тис. ракетних та 3,5 тис. авіаційних ударів по об'єктах на території України, а також майже 1 100 ударів із застосуванням безпілотників.

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