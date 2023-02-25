Світовий банк виділив 2,5 млрд доларів для підтримки України

Світовий банк виділив 2,5 млрд доларів для підтримки в Україні надання державних послуг та заходів з відновлення.

Про це йдеться в пресрелізі банку.

Сьогодні Група Світового банку оголосила про додаткове грантове фінансування для України на суму 2,5 мільярди доларів. Цей грант є прямою бюджетною підтримкою Уряду України і надається в рамках проекту Світового банку «Державні витрати на підтримку адміністративної спроможності в Україні» (PEACE) для забезпечення безперервності надання основних послуг і здійснення головних функцій уряду в умовах війни, що триває. Кошти надані Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Їх перекажуть Уряду України після того як його прийнятні витрати перевірить Світовий банк.

Зазначається, що цей додатковий фінансовий пакет для програми PEACE продовжує низку наданих раніше грантів і буде спрямований на підтримку ключових секторів, зокрема систем освіти та охорони здоров’я, виплату пенсій, фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам, підтримку програм соціальної допомоги, фінансування зарплат працівників державного сектору, які надають основні послуги.

“Через рік після вторгнення Росії в Україну, світ досі є свідком жахливих руйнувань, які завдаються країні та її народу. Мені приємно, що Світовий банк мобілізував 20,6 мільярдів доларів на підтримку України відтоді, як почалась війна. З цієї суми 18,5 мільярдів доларів вже виплачено, допомігши понад 12 мільйонам українців. Ми будемо і надалі підтримувати народ України через проекти екстрених ремонтів та координацію з українським урядом зусиль щодо відновлення та реконструкції”, – сказав президент Групи Світового банку Девід Малпас.

Нинішнє додаткове фінансування є продовженням кількох раніше оголошених пакетів для проекту PEACE.

Повідомляється, що здійснювані за сприяння Світового банку програми фінансування державних видатків в Україні структуровані таким чином, щоб мінімізувати ризик корупції. Фінансування надається за вже виконані витрати, пов’язані з державними послугами, та після процесу верифікації. Він має підтвердити, що кошти надходять до кінцевих бенефіціарів і безпосередньо підтримують громадян України.

На сьогодні, Світовий банк мобілізував на підтримку народу України понад 20,6 мільярдів доларів США екстреного фінансування, у тому числі зобов’язання донорів, серед яких: Сполучені Штати, Велика Британія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Німеччина, Канада, Швейцарія, Швеція, Данія, Австрія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Латвія, Ісландія, Бельгія та Японія (паралельне фінансування).

Зазначається, що ця життєво важлива підтримка продовжує відігравати ключову роль на тлі жахливих гуманітарних та економічних наслідків війни, що триває.

Нагадаємо, G7 передбачила 39 млрд доларів на фінансово-економічну підтримку України у 2023 році.