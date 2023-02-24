НБУ запустив проєкт до річниці протистояння повномасштабному вторгненню

Українцям пропонують задонатити 300 гривень на дрони-розвідники «ЧАКЛУН». Серед усіх, хто пожертвує кошти, розіграють памʼятні монети та колекційні банкноти з підписами Володимира Зеленського, Валерія Залужного, Олександра Сирського, Миколи Олещука, Дениса Шмигаля, Руслана Стефанчука та Андрія Пишного.

Зібрані кошти перерахують через платформу UNITED24 на купівлю для ЗСУ 10 безпілотних комплексів «ЧАКЛУН» вартістю 1 032 000 грн кожен. «ЧАКЛУН» — це дрон-розвідник українського виробництва. Він легкий у використанні, придатний до ручного запуску та ремонту в польових умовах. До кожного комплексу входять 5 дронів, які здатні перебувати у повітрі 60 хвилин та літати на відстань до 100 кілометрів.

Серед учасників збору розіграють чотири набори монет «Державні символи України»: «Наш герб», «Наш стяг» і «Наш гімн» із підписами Президента Володимира Зеленського, Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука; 13 срібних монет «Архістратиг Михаїл» із підписами одного з командувачів Збройних сил України: Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, Командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, Командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. А також 7 банкнот номіналом 100 грн з унікальними серійними номерами та підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного.

"Минув рік з початку повномасштабної війни, мета якої — знищити Україну. Але Збройні Сили на фронті дають гідну відсіч цим ницим планам ворога, а вся українська громада — спільно допомагає нашій армії. Кожного дня ми подумки з українськими захисниками та захисницями, міркуємо, як ще можемо допомогти нашим героям? І сьогодні я радий оголосити про ініціативу, яку організував Національний банк. Ми запрошуємо кожного приєднатися до благодійного збору коштів та зробити #лютийдонат. Всі кошти будуть спрямовані на купівлю «Чаклунів» – дронів-розвідників, які стануть очима нашим ЗСУ. Щоб підтримати нашу благодійну акцію, ми підготували дійсно цікаві, цінні та неординарні подарунки", — сказав Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Щоб взяти участь у розіграші, перекажіть суму, кратну 300. Кількість внесків від одного учасника необмежена, а кожен внесок у сумі 300 грн збільшує шанси на виграш.

Всі пожертви відразу потрапляють на спеціальний рахунок НБУ для потреб ЗСУ.

Збір триватиме з 24 лютого по 5 березня 2023 року. НБУ та партнер проєкту ПриватБанк оберуть переможців до 15 березня 2023 року за допомогою сервісу RANDOM.ORG і оголосять їх у прямому ефірі на YouTube-каналі НБУ.