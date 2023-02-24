Зміни забезпечать фінансування новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення. Також зміни передбачають передачу Фонду ліквідації наслідків збройної агресії з фінансуванням 52,5 млрд грн до Мінвідновлення.

Верховна Рада ухвалила перші зміни до державного бюджету в 2023 році.

Про це повідомила голова Комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

«До другого читання додали кілька важливих змін. Передбачили можливість компенсації (страховку) для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені Росією. Загальний обсяг компенсацій - до 20 млрд грн в цьому році (до прикладу, середня вартість суден, які заходили в Одеські порти в рамках «зернової угоди» - 13 млн доларів). Джерелом виплат Кабміну дозволяється використовувати Дорожній фонд», — написала вона.

За її словами, ця страховка дасть можливість мінімізувати ризики припинення аграрного експорту, у разі якщо Росія почне саботувати домовленості «зернового коридору». Крім того, очікується, що гарантія грошової компенсаціі знизить вартість перевезення не тільки в «зерновому коридорі», але і на Дунаї.

«Додали ще одне джерело наповнення Фонду ліквідації – продаж активів російських олігархів по закону «Про санкції». Зробили взаємозалік для Пенсійного фонду (1,8 млрд грн). Вони повертають гроші, які були виділені в ковід на поворотній основі для Фонду соцстраху (нині приєднаний до ПФУ), і ми їх одразу розподіляємо на пенсії. Розблоковує ці кошти для виплати пенсій», — підкреслила нардепка.

Нові напрями використання Фонду ліквідації будуть передбачати: будівництво житла для тих, хто втратив житло, і компенсації за знищене житло, а також можливість відновлення об’єктів військової інфраструктури.

«Також зал підтримав правку Ярослава Железняка про те, що у виняткових випадках кошти Фонду ліквідації можуть використовувати на потреби оборони», — написала Підласа.

Нагадаємо, у цьому році держбюджет отримав 645 млн грн від приватизації держмайна. З них 464 млн грн тільки за 14 днів лютого.