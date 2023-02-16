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У цьому році держбюджет отримав 645 млн грн від приватизації держмайна

З них 464 млн грн тільки за 14 днів лютого.

У цьому році держбюджет отримав 645 млн грн від приватизації держмайна
Усть-Дунайський порт
Фото: Вікіпедія

До державного бюджету за січень і 14 днів лютого 2023 року надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна.

Про це повідомила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

“Приватизація працює навіть під час війни – з початку року до державного бюджету надійшло 645 млн грн від приватизації державного майна. З них 464 млн грн тільки за 14 днів лютого”, - написала Підласа.

Вона зазначила, що після невеликої паузи в січні, Фонд виходить на середні показники минулого року. Підласа сподіваєтсья, що показники перевершить їх. 

Після запуску малої приватизації по новому закону у вересні минулого року, до державного бюджету щомісяця надходило в середньому близько 470 млн грн. Всього в 2022 році на аукціонах малої приватизації держава заробила 1,7 млрд грн. 

Найдорожчими об’єктами, за які вже надійшли кошти цього року, стали Усть-Дунайський порт (201 млн грн), готель «Власта» у Львові (115 млн грн), Сторонибабський спиртзавод (142 млн грн) та Жовтневий спиртзавод (85 млн грн). 

Підласа зазначила, що приватизація стимулює ділову активність, тому що об’єкти державної власності – це хороші майданчики для старту і релокації бізнесу. Крім того, виручка від приватизації покриває дефіцит державного бюджету і спрямовується переважно на потреби оборони. 

Нагадаємо, Фонд державного майна планує до кінця зими виставити на приватизацію Білгород-Дністровський морський торговельний порт. Його планували приватизувати ще до початку великої війни.

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