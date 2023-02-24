США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів

Серед іншого він включає боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди і безпілотники.

У річницю широкомасштабного російського вторгнення Міністерство оборони США оголошує про новий пакет допомоги у сфері безпеки, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами захисників України та зміцнити її протиповітряну оборону.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

“Цей пакет, загальна сума якого становить 2 млрд доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) як частина нашої відданості довгостроковій безпеці України”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у новому пакеті допомоги від США передбачаються додаткові безпілотні літальні системи (БПЛА), обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії, які зміцнять спроможність України відбивати російську агресію.

Новий безпековий пакет включає:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

безпілотники CyberLux K8 UAS;

безпілотники Switchblade 600 UAS;

безпілотники Альтіус-600 УАС;

безпілотники Jump 20 UAS

засоби виявлення БПЛА та радіоелектронної боротьби;

обладнання для розмінування;

обладнання підтримки безпечного зв'язку;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

Сполучені Штати надалі працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі стільки, скільки це буде потрібно.

Раніше надання Сполученими Штатами Україні додаткових 2 млрд доларів безпекової допомоги підтвердив радник з національної безпеки Білого дому Джейк Салліван.