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Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, однак у прифронтових областях є знеструмлення через обстріли, – Укренерго

У Херсоні внаслідок обстрілів і аварії на ТЕЦ немає теплопостачання.

Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, однак у прифронтових областях є знеструмлення через обстріли, – Укренерго
Фото: ua.energy

У п’ятницю 24 лютого дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і наразі не прогнозується. Ліміти споживання до областей не доводились.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Зазначається, що через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових районах Дніпропетровської, Харківської, Херсонської областей і прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. У Херсоні внаслідок обстрілів та аварії на ТЕЦ відсутнє теплопостачання. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

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В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, ворог за добу бив по девʼяти українських областях – Чернігівській, Сумській, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Миколаївській та Дніпропетровській. 

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