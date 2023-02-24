До Києва прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Польський прем’єр поклав вінок до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва у п'ятницю 24 лютого, на першу річницю агресії Росії проти України.

Про це повідомляє Polska agencja prasowa.

Згідно з повідомленням, глава польського уряду поклав вінок до Стіни пам’яті загиблих за Україну та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Через рік після початку військових дій Росії прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поїхав до Києва, щоб дати чіткий сигнал про подальшу підтримку в захисті України від Росії", – написав у Twitter речник польського уряду Пьотр Мюллер.

За його словами, "відразу після початку війни, 15 березня, ми були в Києві, щоб переконатися, що Україна не залишиться одна".

На фотографіях, опублікованих у Twitter речником уряду видно Матеуша Моравецького в компанії прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

🇵🇱🇺🇦 Premier @MorawieckiM rozpoczął wizytę w Kijowie.



Podróż odbywa się w szczególnym dniu - dokładnie dziś przypada rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę.



▶️ Wraz z premierem Ukrainy @Denys_Shmyhal złożył kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę. pic.twitter.com/BNeKlehZbR — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 24, 2023

Раніше генеральний секретар правлячої у Польщі партії "Право і Справедливість" (PiS) Кшиштоф Соболевський заявив, що глава польського уряду поїхав до Києва з посланням підтримки. Сторони також обміняються інформацією щодо візитів президента США Джо Байдена до Києва та Варшави.

Нагадаємо, 26 листопада 2022 року до України з офіційним візитом прибув премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він взяв участь у вшануванні памʼяті жертв Голодомору.