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ООН забезпечить 50% гарячого харчування для учнів 1-4 класів на Київщині

Визначено 58 пілотних шкіл.

ООН забезпечить 50% гарячого харчування для учнів 1-4 класів на Київщині
Фото: nus.org.ua

Всесвітня продовольча програма ООН забезпечить 50% від кількості порцій гарячого харчування для учнів 1-4 класів у Київській області.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Ініціатива передбачена Меморандумом між Міносвіти та ООН.

“Наразі ми визначили 58 пілотних шкіл у Київській області для запуску нашої програми, проте не плануємо на цьому зупинятися”, – директор програми зазначив Метью Голлінгворт.

Незабаром у проєкті візьме участь 600 шкіл.

Всесвітня продовольча програма є провідною гуманітарною програмою ООН, яка спрямована на допомогу в боротьбі з голодом.

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Нагадаємо, Литва допомагає відновити ліцей та дитсадок у Бородянці та Ірпіні на Київщині, зруйновані російською армією.

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