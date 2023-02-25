ООН забезпечить 50% гарячого харчування для учнів 1-4 класів на Київщині

Всесвітня продовольча програма ООН забезпечить 50% від кількості порцій гарячого харчування для учнів 1-4 класів у Київській області.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Ініціатива передбачена Меморандумом між Міносвіти та ООН.

“Наразі ми визначили 58 пілотних шкіл у Київській області для запуску нашої програми, проте не плануємо на цьому зупинятися”, – директор програми зазначив Метью Голлінгворт.

Незабаром у проєкті візьме участь 600 шкіл.

Всесвітня продовольча програма є провідною гуманітарною програмою ООН, яка спрямована на допомогу в боротьбі з голодом.

Нагадаємо, Литва допомагає відновити ліцей та дитсадок у Бородянці та Ірпіні на Київщині, зруйновані російською армією.