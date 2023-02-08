Нафтогазові доходи РФ у 2023 році впадуть, як мінімум, на 24%, - прогноз УІМ

Нафтогазові доходи Російської Федерації у 2023 році впадуть, як мінімум, на 24%.

Таким є прогноз Українського інституту майбутнього (УІМ).

Від 5 лютого вступило в дію ембарго ЄС на поставки нафтопродуктів з обмеженням цін, а раніше з 5 грудня чинності набули аналогічні ж заходи щодо постачань російської сирої нафти. Ринок країн, які ввели ембарго на нафтопродукти складали 2/3 усього російського експорту дизпалив та мазуту.

Санкції щодо сирої нафти матимуть помірний вплив на показники видобутку та експорту нафти у РФ, проте суттєвіший вплив на доходи, через застосування цінового обмеження. За оцінками УІМ (базові сценарії прогнозів цін та дисконтів ) загальне падіння доходів від експорту нафти РФ може скласти 25-46 % порівняно із 2021 роком, у разі якщо РФ не вдасться до маніпуляцій та шантажу на ринку у відповідь на ембарго.

Зміну на ринку нафтопродуктів після початку роботи ембарго та прайс-кепів спрогнозувати значно складніше ніж у випадку сирої нафти. Проте, експорт нафтопродуктів може скоротитися на 20-35%. При цьому, скоротивши обсяги нафтопереробки, Росія намагатиметься відправити цю нафту на експорт, але хто ж таки буде продавати її зі знижкою: «дружні» країни хоч і не підтримали санкцій, але вимагають знижок, користуючись безвихідним положенням РФ. При цьому значно більші відстані до Китаю та Індії, порівняно із країнами ЄС, означають вищі транспортні витрати, а відтак необхідність знижувати ціну нафти, щоб конкурувати. Ключовими ринками для РФ будуть Індія та Китай, які перероблятимуть російську нафту та експортуватимуть нафтопродукти, окремо і в ті регіони, які раніше були російським ринком.

Зокрема, у прогнозі дається оцінка очікуваних втрат РФ за сценарієм базового діапазону припущень щодо цін. Залежно від ціновою динаміки на світових ринках (не розглядаючи варіантів кризових обвалів цін та цінових шоків) та політики щодо знижок ключових покупців, виходячи із очікуваної структури експорту російської нафти, падіння виручки від експорту нафти РФ у 2023 році може скласти 25-46% відносно 2021 року. Зазначається, що у 2021 році виручка від експорту нафти (без нафтопродуктів) склала 110,1 млрд дол., що складало 22,3% сукупних експортних доходів РФ.

Нагадаємо, РФ у січні вперше продала золото із фонду добробуту для покриття дефіциту бюджету. Окрім золота, російський Мінфін продав 2,3 млрд китайських юанів.

Дефіцит бюджету Росії через санкції на нафту і газ склав $25 млрд – це рекорд із 1998 року. Агентство Bloomberg зауважило, що падіння доходів від нафти та газу сталося після західних санкцій проти російського експорту, зокрема заборони ЄС на більшість морських постачань та обмеження цін.