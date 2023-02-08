Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог обстріляв Чугуївський район Харківщини: поранено чотирьох людей, серед них – дитина

Пораненим надається допомога.

Ворог обстріляв Чугуївський район Харківщини: поранено чотирьох людей, серед них – дитина
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У середу, 8 січня, близько 11-ї години росіяни обстріляли село Варварівка, Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, через обстріл поранення отримали двоє цивільних – 69-річний чоловік та 66-річна жінка.

Крім того, сьогодні близько 12-ї окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго. Всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Оновлено. У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

 

Нагадаємо, 7 лютого окупанти обстрілювали наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Внаслідок атаки поранення отримала дівчина, загинула літня жінка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також