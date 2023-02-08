Ворог обстріляв Чугуївський район Харківщини: поранено чотирьох людей, серед них – дитина

У середу, 8 січня, близько 11-ї години росіяни обстріляли село Варварівка, Чугуївського району Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, через обстріл поранення отримали двоє цивільних – 69-річний чоловік та 66-річна жінка.

Крім того, сьогодні близько 12-ї окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Осколкове поранення отримав 52-річний чоловік, співробітник Обленерго. Всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм всю необхідну допомогу.

Оновлено. У Вовчанську через обстріли окупантів осколкове поранення отримав 10-річний хлопчик. Дитину госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, 7 лютого окупанти обстрілювали наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Внаслідок атаки поранення отримала дівчина, загинула літня жінка.