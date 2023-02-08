Протягом зими Японія передала Україні 259 генераторів для потреб енергосектору

Надана допомога була розподілена між підприємствами різних галузей.

Протягом грудня 2022 – лютого 2023 року Україна отримала гуманітарну допомогу від Японії у вигляді 259 генераторів та комплектуючих.

Про це повідомляє Міненерго України.

“Росіяни продовжують прицільно обстрілювати українські енергетичні об’єкти по всій країні. Завдяки допомозі наших міжнародних партнерів ми проводимо відновлювальні роботи, забезпечуємо роботу енергетичних підприємств і далі тримаємо наш енергетичний фронт”, - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначається, що надана японською стороною допомога була розподілена між підприємствами вугільної, газовидобувної, газотранспортної галузей, електроенергетичного сектору, а також підприємствами теплокомуненерго різних регіонів України.

Герман Галущенко подякував Японському агентству міжнародного співробітництва JICA та The Nippon Foundation за надану допомогу.

Нагадаємо, Швеція надала Україні 570 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури. Серед обладнання від шведських партнерів - генератори, силові трансформатори, накопичувачі електроенергії, освітлювальні вежі.