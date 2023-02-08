До кінця цього року залізниця планує модернізувати та поставити на маршрути в регіоні ще принаймні два аналогічних електропоїзда.

З 10 лютого Укрзалізниця запускає модернізований електропоїзд між Полтавою та Кременчуком.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“Мешканці Полтавщини отримають на залізничних маршрутах зручний електропоїзд, модернізований на власних потужностях Укрзалізниці. Укрзалізниця призначає приміський поїзд № 7006 Кременчук — Полтава-Південна. Він курсуватиме з 10 лютого, вирушатиме з Кременчука о 06:02 і прибуватиме до Полтави о 08:12”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд прямуватиме через станції Галещина, Козельщина, Ганнівка, Кобеляки, Ліщинівка, Санжари та Перещепинська.

На маршруті курсуватиме модернізований електропоїзд ЕР9М, який має:

пандуси;

кріплення для велосипедів;

комфортні оновлені сидіння;

вбиральні зі сповивальним столиком;

модернізовані системи освітлення та оповіщення;

інформаційні табло.

До кінця цього року залізниця планує модернізувати та поставити на маршрути в регіоні ще принаймні два аналогічних електропоїзда, що будуть відремонтовані з урахуванням потреб пасажирів.

Нагадаємо, нещодавно Укрзалізниця отримала від Великої Британії обладнання для швидкого відновлення мостів та залізничної інфраструктури. Залізничники отримають від британських колег допомоги на майже 10 млн фунтів стерлінгів.