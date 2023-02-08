Данілов: Росія може атакувати Запорізьку та Харківську області

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов не виключає, що нова атака Росії може стосуватися Запорізької та Харківської областей. Про це він заявив Reuters.

Окупанти промацували оборону в Запорізькій області, але Київ "не виключає" нового наступу Росії на Харківську область, від якої окупанти були відбиті українським контрнаступом.

"Спроби наступу як на харківському, так і на запорізькому напрямку, звичайно, будуть", – сказав він журналістам, додавши, що успіх атак ворог залежить від зокрема від зброї і захисту, і що Росія все ще хоче захопити всі Донецьку та Луганську області.

Данілов сказав, що Київ очікує, що Росія прагнутиме досягти помітних результатів приблизно до річниці свого повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Наступ із Білорусі секретар РНБО зараз вважає малоймовірним, бо "там явно не вистачає сил".

Перед потенційним наступом Україна потребує важкої бронетехніки та артилерійських снарядів, зокрема 155-калібру. Данілов наголосив, що боєприпаси є надзвичайно важливими, аби не виникло ситуації, коли є зброя, але немає чим із неї стріляти.

Секретар РНБО додав, що удари по військових цілях на території Росії були би виправданими, якщо це обʼєкт, який завдає руйнувань Україні, то він може бути знищеним.

Раніше Данілов говорив, що українським військовим ніхто не забороняє знищувати цілі на території Росії зброєю, виготовленою в Україні. До того канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що з Україною є консенсус, аби ЗСУ не стріляли по території РФ наданою союзниками зброєю.