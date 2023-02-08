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На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені будинки, поранено двох цивільних

Загиблих немає.

На Донеччині внаслідок російських обстрілів пошкоджені будинки, поранено двох цивільних
Фото: Павло Кириленко у Telegram

За минулу добу і сьогодні вночі окупанти обстріляли десять населених пунктів Донецької області. Через обстріли поранення отримали двоє мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Уночі 8 лютого росіяни завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області – поцілили у приватний будинок, обійшлося без постраждалих. На Волноваському напрямку під інтенсивним вогнем Вугледар – пошкоджено 9 приватних будинків”, – поінформував він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Тоненькому Очеретинської громади, також під обстрілами опинились Курахове, Курахівка і Гірник Курахівської громади. Без жертв.

На Горлівському напрямку напружена ситуація у Соледарській громаді: пошкоджено 2 будинки у Васюківці та 4 у Роздолівці, під постійним вогнем Парасковіївка.

На Лисичанському напрямку під обстріли потрапив Сіверськ та околиці громади – ніхто не постраждав. Всього за добу росіяни поранили 2 жителів Донеччини.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Нагадаємо, 6 лютого внаслідок ворожих обстрілів загинули цивільні в Донецькій і Харківській областях. 

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